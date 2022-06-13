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Гра в кальмара: Netflix анонсував вихід другого сезону і показав тизер
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Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід другого сезону популярного серіалу "Гра в кальмара". Також у мережу виклали тизер.
Творці обіцяють, що новий сезон стане "абсолютно новим раундом", пише The Village Україна. Гайда дивитись тизер продовження "Гри в кальмара" на Радіо MAXIMUM.
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Відразу ж зауважимо, що у новому сезоні на вас очікують улюблені персонажі. Глядачі знову побачать головного героя серіалу Гі-хун, а також Фронтмена. Того самого поліцейського, котрий керує грою. Режисер зауважує, що цього разу історія крутитиметься довкола Фронтмена. А ще на екран "може повернутись" чоловік у костюмі з грою Ддакджі. Водночас відомо і про нових персонажів. Ними стануть Ян Хі та Чол Су.
Тизер другого сезону Гри в кальмара: дивіться відео
Нагадаємо, що "Гра в кальмара" – шалено популярний південнокорейський серіал. Він розповідає про гру на виживання.
У першому сезоні показали людей, котрі буквально стали заручниками заборгованостей. Тож їм довелось піти на рішучий крок – взяти участь в іграх на виживання. Переможець змагань отримує шалену грошову винагороду.
Перший сезон "Гри в кальмара" показали 17 вересня 2021 року. Він містить 9 епізодів.
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