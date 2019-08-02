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Тести Подорожі

У США літак екстрено сів на жваву трасу: ролик з відеореєстратора

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Літак KR-2 сів на трасу - фото 1
Літак KR-2 сів на трасу / Кадр з відео

Одномоторний літак KR-2 в четвер, 1 серпня, здійснив екстрену посадку на жвавій автомобільній трасі в американському штаті Вашингтон. У літака заглох двигун, через що пілот здійснив вимушену посадку, попри те, що на трасі було досить багато машин. Одному з очевидців вдалося зняти інцидент на відео.

Як повідомляється, невеликий літак приземлився на Pacific Ave, імовірно, після того, як у нього закінчилося паливо. Зараз літак прибраний з дороги, рух в нормі.

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Інцидент стався, коли на дорозі було достатньо жвавий рух. Як заявив місцевій радіостанції KOMO пілот літака, він летів на роботу, але змушений був здійснити екстрену посадку через те, що заглох двигун.

На ролику, який був знятий відеореєстратором, видно, що літак сів на жваву трасу, але при цьому не зачепив жодну з машин. Пілот зумів зупинитися перед перехрестям.

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Джерело: seattletimes
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