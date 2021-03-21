У стилі Golf GTI: Volkswagen представив найспортивнішу версію фургона Transporter

Компанія Volkswagen презентувала досить несподівану новинку: мікроавтобус Transporter T6.1 з акцентом на спортивний стиль. Дизайн нової модифікації фургона натхненний зарядженим Volkswagen Golf GTI. І ця версія обіцяє бути найоснащенішою з-поміж усіх.

Назву нова модифікація отримала відповідно до зовнішності – Sportline, кажуть у Volkswagen. На спортивність в ній натякають зменшений на 30 міліметрів кліренс, оригінальні 18-дюймові колеса і елементи екстер'єру. Наприклад, незвичайний передній бампер з червоною смугою по центру решітки радіатора, який робить предок агресивнішим. Або компактний спойлер ззаду і накладки на пороги. Крім цього, зовні цю версію авто можна буде відрізнити по матовому чорному декору кузова і чорним колісним дискам, а також по посиленому тонуванню задньої частини.

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Усередині Transporter виглядає не менш круто: обшивка зі шкіри наппа, комфортабельні сидіння і крута медіасистема, що робить Sportline найоснащенішою модифікацією. Так, водієві будуть доступні навігація, камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль і система екстреного гальмування.

При цьому силовий агрегат залишили колишнім – 2,0-літровий дизельний мотор потужністю 204 кінських сили в парі з семиступінчастим "роботом" DSG. Завдяки такому тандему мікроавтобус здатний розганятися до сотні за 8,9 секунди. Зате Volkswagen пропонує доопрацювати ходову частину, але тільки за додаткову плату.

Вартість нового Volkswagen Transporter Sportline у Великобританії стартує від 42 940 фунтів.

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