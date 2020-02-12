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Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт

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Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт - фото 1

Північне сяйво над Ісландією постало у всій красі перед пасажирами літака, які летіли до Великобританії. Фотографу Россу Мартіну вдалося сфотографувати світлове шоу під час польоту, яке часто буває складно передбачити або визначити.

38-річний Росс Мартін розповів, що весь літак був у захваті від різнокольорових вогнів, які "танцювали" навколо літака під час його польоту додому. Капітан повітряного судна навіть зробив ще одне коло, щоб всі пасажири могли побачити приголомшливе сяйво після зльоту зі столиці Ісландії – Рейк'явіка.

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Фотограф, який був у п'ятиденній відпустці в Ісландії разом з п'ятьма друзями, розповів, що вже бачив північне сяйво під час відпочинку, але це "ідеальний спосіб, щоб закінчити відпустку".

Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт - фото 385511

Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт - фото 385512

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Джерело: dailymail
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