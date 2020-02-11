Boeing встановив новий рекорд швидкості

Літак компанії British Airways, ймовірно, встановив новий рекорд перетину відстані від Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 миль на годину!

У суботу та неділю рекорди над Атлантикою кілька разів оновлювалися в той час, коли шторм Кьяра досяг Британії.

І ще: Boeing 777X виконав перший випробувальний політ: відео

Літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів в суботу з Нью-Йорка, досяг лондонського Хітроу через 4 години 56 хвилин і це через попутний вітер, який підганяв літак. Він був всього на хвилину швидший за рейс Virgin Atlantic, який приземлився в Хітроу декількома хвилинами пізніше, і на три хвилини швидший за інший літак Virgin.

Літаки British Airways і Virgin побили попередній рекорд на лінії Нью-Йорк-Лондон, який належав компанії Norwegian, літак якої дістався до Лондона за 5 годин 13 хвилин в січні 2018 року. Середній час у дорозі між Нью-Йорком і Лондоном становить близько 6 годин 13 хвилин.

Читайте також: Президент Мексики хоче розіграти Boeing 787 у лотереї