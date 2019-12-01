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У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото

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Готель у формі гітари сподобається кожному - фото 1
Готель у формі гітари сподобається кожному

Перший у світі готель у формі гітари відкрили в Голлівуді, штат Флорида. Проєкт розробило бюро Klai Juba Wald Architecture в рамках реконструкції грально-готельного комплексу. Його бюджет оцінили у $ 1,5 мільярда.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino володіє компанія Hard Rock International, символом якої є гітара.

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Саме тому власники зупинилися на такому дизайні. Висота готелю 137 метрів. Всередині – 638 номерів, бари, ресторани, лаунж-зона і концертний майданчик на 7000 осіб.

Готель відкрили наприкінці жовтня, проте він уже встиг стати місцевою визначною пам'яткою. Вечорами на фасаді будівлі показують динамічне світлове шоу, яке реагує на музику, змінює колір і освітлення світлодіодів.

У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото - фото 371439

У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото - фото 371440

У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото - фото 371441

У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото - фото 371442

У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото - фото 371443

У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото - фото 371444

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Джерело: 34travel
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