У США знесли 39-поверхову будівлю колишнього казино Trump Plaza: відео

Будівлю в Атлантік-Сіті, яка була закрита з 2014 року, стерли з лиця Землі за допомогою направленого вибуху, це зайняло менш як 30 секунд. В останні роки вона занепала і почала руйнуватися.

За словами мера Атлантик-Сіті Марті Смолла, купа уламків, яка залишилася, приблизно дорівнює восьмиповерховому будинку. Їх приберуть до 10 червня. Поки влада міста не вирішить, як використовувати вільне місце, його заасфальтують і зроблять там парковку.

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Казино відкрилося в 1984 році, там влаштовували вечірки для голлівудських акторів, рок-зірок і спортсменів. Дональд Трамп розірвав зв'язки з ним у 2009 році після серії заяв про банкрутство, але ім'я колишнього президента США якийсь час продовжувала прикрашати будівлю. До 2014 року казино остаточно розорилося.

Це було останнє казино Атлантик-Сіті, що мало ім'я Трампа. The Trump Taj Mahal перейменували в Hard Rock Hotel and Casino, а Trump Marina тепер називається Golden Nugget Atlantic City.

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