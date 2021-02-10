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У США виставили на продаж будинок, надрукований на 3D-принтері: фото
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Компанія SQ4D виставила на продаж будинок у Рівергеді, що у штаті Нью-Йорк, який надрукували на 3D-принтері. Помешкання площею близько 140 квадратних метрів продають за 299 999 доларів.
У компанії розповіли, що на друк пішло в цілому 48 годин за восьмиденний період. Загальну вартість матеріалів на його спорудження оцінили менше ніж в у 6 тисяч доларів. У будинку є три спальні, дві ванні кімнати, а також гараж площею приблизно 70 квадратних метрів.
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Виробник використав при будівництві Автономну роботизовану систему будівництва. Технологія за допомогою роботів зводить фундаменти, зовнішні і внутрішні стіни, трубопроводи та інші деталі будинку.
У Zillow стверджують, що вартість будівництва такого будинку на 50% нижча у порівнянні з іншими будинками з того ж району. SQ4D розраховує, що такі будинки зроблять житло доступнішим: зокрема, компанія може будувати їх для допомоги бездомним або ліквідації наслідків стихійного лиха.
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