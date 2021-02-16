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Найвищий хмарочос на планеті підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України

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Бурдж Халіфа - фото 1
Бурдж Халіфа

Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, який розташований у Дубаї, підсвітили кольорами українського державного прапора – синьо-жовтим. Таким чином в ОАЕ висловили знак поваги до української делегації.

У понеділок ввечері, 15 лютого, завершився офіційний візит української делегації до Об'єднаних Арабських Еміратів. Переговори пройшли успішно і в знак поваги до українських гостей найвищу вежу Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора.

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Знімками підсвіченого хмарочоса поділилися на своїх сторінках в Facebook президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Дубай сьогодні ввечері. Завершено офіційні переговори України і ОАЕ. Знак пошани Україні з боку влади Еміратів", – так прокоментував міністр знімок.

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