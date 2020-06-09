У США знайшли скриню зі скарбом за підказками з книги

У Скелястих Горах на території США знайшли скриню зі скарбами, яку понад 20 років тому заховав місцевий колекціонер Форрест Фенн. Коштовності шукали близько 350 тисяч осіб.

В американському національному парку Єллоустоун був знайдений скарб з коштовностями, захований колекціонером Форрест Фенном в кінці 1990-х. Про знахідку в ефірі розповів сам Фенн, якому, своєю чергою, про це анонімно повідомив сам шукач скарбів.

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Про захований в Скелястих Горах скарб – скриню з дорогоцінними каменями, золотими монетами та ювелірними виробами сукупною вартістю у мільйон доларів – колекціонер повідомив у своїй автобіографії, яка була опублікована у 2010 році.

У книзі він зізнається, що на подібну авантюру він зважився, щоб залишити після себе слід в історії після того, як йому поставили невтішний діагноз – рак. У чоловіка трапилася ремісія, але свою ідею Форрест Фенн, все одно, реалізував, залишивши в автобіографії дев'ять підказок, як знайти скарб.

Відомо, що на пошуки вирушили сотні людей, але пощастило знайти так звані "скарби Фенна" лише одному з шукачів – він анонімно повідомив про це автору, підтвердивши свої слова фотознімком знахідки. Чоловік зізнався, що допомогло йому знайти скарб – підказка в формі вірша.

"Наполовину це радість, наполовину – смуток від того, що історія закінчилася", – відповів Фенн на питання про те, як він тепер почувається.

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