У США знайшли кладовище старих авто: крізь них буквально проросли дерева

У лісі США виявили багато машин концерну American Motors, що не існує вже 35 років! У зв'язку з цим багато автомобілів колись популярної марки продовжують доживати свої дні в різних куточках країни.

Деякі екземпляри досі їздять чи зберігаються у гаражах ентузіастів, а деяким пощастило менше, пише facebook/Collier-Motors.

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Так, ціле кладовище американської класики виявили у лісах Північної Кароліни. Десятки транспортних засобів буквально злилися з природою, щоб дістати машини, фахівцям довелося пиляти дерева і чагарники, що проросли.

Серед інших транспортних засобів, оповитих деревами, є кілька іржавих класичних позашляховиків Jeep Grand Cherokee. Коренева система рослин проросла крізь бампери, колісні арки, а також салони та зчіпки причепів автомобілів. Що буде далі із машинами, не відомо.

З огляду на нинішній стан автомобілів, на відновлювальні роботи знадобиться величезна сума.

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