У США злодії викрали колеса з новенького Chevrolet Corvette: відеофакт

У Детройті сфотографували Chevrolet Corvette восьмого покоління, який став жертвою вандалів. Зі спорткара вартістю 60 тисяч доларів викрали усі чотири колеса. Злочинці зняли їх і турботливо переставили машину на шлакоблоки.

На відео, опублікованому Motor Trend, видно, що зловмисники в поспіху навіть не підібрали гайки, вони так і залишилися валятися у снігу.

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Питання викликає і сам вибір автомобіля – Corvette восьмого покоління з'явився на ринку лише недавно і не так багато автомобілів виготовлено, так що злочинцям, швидше за все, буде нелегко позбутися "товару". З іншого боку, повний комплект шин для цієї моделі коштує близько 1000 доларів, а заводські колеса значно дорожчі.

На початку 2020 року відбувся інший неприємний інцидент з Corvette C8. Кілька інженерів General Motors, скориставшись службовим становищем, влаштували гонки на тестових спорткарах вулицями Боулінг-Грін. Їх заарештували за перевищення швидкості – один з "гонщиків" розігнався до 193 кілометрів на годину, а другий – до 130 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що Corvette восьмого покоління дебютував влітку минулого року. Автомобіль зберіг приставку Stingray й отримав 502-сильний двигун V8 робочим об'ємом 6,2 літра, який тепер розташований за спинками крісел. З такою установкою і пакетом Z51 Performance задньопривідний Corvette Stingray набирає першу "сотню" менш, ніж за три секунди.

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