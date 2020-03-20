У США флорист робить букети з туалетного паперу: фото

Житель американського Арканзасу почав створювати незвичайні букети з рулонів туалетного паперу. До креативного рішення чоловіка підштовхнув ажіотаж навколо предмета гігієни через коронавірус.

Туалетний папір сьогодні уже почали прирівнювати до предметів розкоші. І флорист з Арканзасу почав робити квіткові композиції з рулонів паперу після ажіотажу через коронавірус.

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Чоловік використовує рулони туалетного паперу, перев'язані червоною стрічкою і додає до них трохи живих рослин.

Так флорист намагається розрядити обстановку через введення карантину і обмежень в країні. Повідомляється, що букет коштує стільки ж, скільки і композиція з 12-13 троянд – 75 доларів.

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