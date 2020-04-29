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Коронавірус Карантин

Як розважати дітей на карантині: корисне відео від UNICEF

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Як розважатись з дітьми на карантині - фото 1
Як розважатись з дітьми на карантині

Карантин через пандемію коронавірусу перевів дітей на дистанційне навчання, тож у батьків тепер є значно більше часу у компанії малечі. Без можливості гуляти на вулиці дорослим важко постійно генерувати ідеї для розваг, тож з цим допомагає UNICEF.

Дитячий фонд UNICEF поділився лайфхаком, як весело та цікаво проводити сімейні сніданки, обіди та вечері на карантині. На офіційній сторінці організації з'явилось креативне відео, яке стане у пригоді батькам.

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"Ресторан вдома. Через обмежений простір для ігор та вибір занять діти нудьгують на карантині. Креативність батьків може не лише вгамувати дитячу допитливість, але й прищепити естетичний смак. А здорове почуття гумору знизить рівень напруги через карантин. Ось приклад того, як батьки можуть розважити малюків та гарно провести вечір усією родиною", – йдеться в описі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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