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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У США жителі під час футбольного матчу помітили палаючий метеорит: відеофакт

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Палаючий метеорит - фото 1
Палаючий метеорит / vladtime

Нещодавно в США, біля маленького міста Батсвіль штату Арканзас впав уламок астероїда – метеор.

Повідомляється, що інцидент стався увечері 3 листопада під час проведення футбольного матчу за участю місцевої команди. Політ уламка потрапив на камеру відеоспостереження. Також це явище вдалося зафіксувати одному з уболівальників.

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На кадрах можна побачити яскравий спалах, що супроводжувався падаючим уламком.

Метеор – "падаюча зірка", явище, яке виникає при згорянні в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, таких як уламки комет або астероїдів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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