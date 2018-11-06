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Річка Делавер у США заграла таємничу музику: відеофакт

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Річка Делавер раптово заспівала - фото 1
Річка Делавер раптово заспівала

Річка Делавер раптово "заспівала", здивувавши місцевих мешканців. Готові послухати?

В американському містечку Пеннсвілл у Нью-Джерлі 37-річна Керол Хамптом прогулювалась поблизу річки Делавер, коли почула з води дивні гучні звуки, які нагадують спів. Жінка зняла на відео несподівані "уміння" річки та вирішила пошукати більше інформації про це.

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Виявилось, що мешканці цього району вже кілька тижнів розповідають про моторошну музику з водойми. Щоправда, чимало хто вважав, що хтось надто гучно вмикає свій плейлист на іншому березі річки, однак навіть полісмени дійшли до висновку, що джерело звуку саме вода.

Окрім містичних та інопланетних припущень щодо того, чому річка "заспівала", найбільш реалістичним поясненням є те, що саме час, коли риби активно шукають партнерів для продовження роду, створюючи доволі бурхливі звуки.

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Джерело: nj.com
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