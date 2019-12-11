Балет у костюмах жіночих геніталій підірвав мережу: відео

Користувачі мережі активно обговорюють незвичайну постановку з костюмами у вигляді жіночих геніталій. На неї також звернули увагу ведучі австралійського телеканалу Channel 10.

Гостею передачі The Project стала місцева радіоведуча та комік Ем Рушано. Під час обговорення її шоу Rage and Rainbows в ефірі телеканалу показали постановку, в якій 12 жінок танцюють в костюмах у вигляді вагіни.

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За словами самої Рушано, її постановка – "це любовний лист кожній жінці, яка відчуває, що їй доводилося применшувати гідності, щоб бути прийнятою".

Думка глядачів і користувачів мережі з приводу постановки розійшлися. Одні відзначили, що це занадто пошло, інші похвалили керівництво каналу за сміливість показати уривок шоу.

Aussie performer Em Rusciano stops by the desk to chat about her new show, ‘The Rage and Rainbows’, the reality of carrying the domestic load, and the surprising ways her show is helping people's relationships. pic.twitter.com/Isdi3gsisV — The Project (@theprojecttv) December 9, 2019

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