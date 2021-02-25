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У США жінка отримала водійське посвідчення з її фотографією у масці
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У Каліфорнії Лесі Пілігрім отримала водійське посвідчення, де була фотографія дівчини з маскою на обличчі. За її словами, вона не поспішала йти отримувати права через пандемію коронавірусу в країні, але умови змінилися.
Так, 1 жовтня 2021 року у США будуть діяти нові правила, які вимагають заміну ID-карти, тобто посвідчення водія. Тому Лесі Пілігрім вирішила отримати права до цього часу.
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За словами Пілігрим, коли вона отримувала права, то в будівлі всі строго дотримувалися карантинних норм, включаючи носіння масок. Співробітники також постійно нагадували відвідувачам, що не можна порушувати правила. До кабінету для отримання прав дівчина пішла також в масці. Вона зізнається, що напружена обстановка в приміщенні трохи збило її з пантелику.
Я вирішила в своїй голові, що я не збираюся ускладнювати життя цих людей. Я буду дійсно слухати і слідувати всім їхнім інструкціям, – розповіла вона.
Жінка сиділа в кабінеті і чекала, коли фотограф скаже їй зняти маску з обличчя, але замість цього вона почула клацання камери. Помітивши помилку, фотограф попросив Пілігрім зняти маску для другого знімка. Вона думала, що саме фотографія без маски виявиться на документах. Вона зізнається, що була шокована, коли отримала документ.
Мене трохи дивує те, що, як я припускаю, ця процедура передбачає багато етапів, і помилку не помітили ні на одному з цих них, – пояснила американка.
Однак жінка не тримає зла на співробітників Департаменту транспортних засобів. Вона розуміє, що помилку може допустити кожен. Пілігрім планує найближчим часом зробити нове фото на документи, а фотографію з маскою залишити для себе, щоб показувати родичам і друзям.
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