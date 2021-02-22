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Перукар продав запис на першу стрижку після локдауну за чималу суму

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Перукар продав запис на першу стрижку після локдауну за чималу суму - фото 1

У Німеччині перукар з міста Байройт Андреас Нуйсль продав на електронному аукціоні запис на першу стрижку після карантину за 422 євро.

Стартова ціна лота "Перший після 10 тижнів локдауну запис на стрижку в 08.00 1 березня 2021 року" становила 288 євро. За вісім днів ціна лота піднялася до 422 євро. Відомо, що такі гроші за стрижку заплатив 43-річний чоловік.

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Перукарю також вдалося зібрати пожертвування на 1310 євро. Він пообіцяв направити їх в благодійну організацію для допомоги дітям.

Додамо, що перукарні закриті у Німеччині з 16 грудня 2020 року через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Згідно з оновленими правилами, 1 березня перукарні в Німеччині відновлять роботу за умови дотримання правил гігієни.

Перукар продав запис на першу стрижку після локдауну за чималу суму - фото 448727

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Джерело: pledgetimes
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