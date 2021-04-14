У США жінці випадково переказали 1,2 мільйона доларів: наступного дня вона купила будинок

Жінці мали переказати 82 долари, але щось пішло не так

33-річна мешканка Луїзіани Келін Спадоні у лютому помилково отримала на банківський рахунок $ 1,2 мільйона. Брокерська компанія Charles Schwab наступного дня спробувала повернути свої гроші, одна Спадоні уже витратила чверть суми на будинок і автомобіль.

Як пише The Guardian, брокерська фірма планувала переказати жінці тільки $ 82. Але через збій у програмі переказала понад мільйон. Близько місяця Спадоні ігнорувала дзвінки, листи та повідомлення компанії.

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Її заарештували після того, як компанія написала заяву до місцевого департаменту шерифа. Жінку звинувачують у шахрайстві та незаконному переказі грошових коштів на інший рахунок. Спадоні звільнили з посади диспетчера служби порятунку.



На отримані кошти жінка придбала автомобіль та будинок

Жінку звільнили під заставу у розмірі $ 150 тисяч. Компанії не вдалося повернути лише чверть переведеної суми.

У 2015 році американського підлітка з Джорджії, якому банк помилково переказав $ 30 тисяч, засудили до десяти років умовно за те, що він витратив гроші на покупку автомобіля BMW.

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