5 мільйонів доларів за 5 років вдома: художник вирішив кинути собі божевільний виклик

Американський художник Тімоті Інза провів 100 днів безперервного стріму зі свого будиночка, де сидів під замком. Він планує продовжити прямий ефір до кінця року, щоб привернути увагу до більш довгострокового проєкту.

Як пише Insider, за 5 мільйонів доларів Інза готовий замкнутися у будиночку та вести трансляцію 5 років. За десять мільйонів – десять. Весь цей час художник обіцяє створювати арт-об'єкти. Спонсор прямого ефіру зможе забрати їх собі.

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"Витвір мистецтва – це я, котрий створює витвір мистецтва. Це було б схоже на перетворення порожнього простору на щось барвисте", – каже Інза.

Він створює арт-об'єкти, вирізаючи фрагменти з акрилу й алюмінію, а також укладаючи їх один на одного.

Художник готовий відмовитися від передоплати від спонсора і почати п'ятирічний стрім, якщо набере 7 тисяч підписників на Твічі. Підписка на Інза коштує 4,99 долара на місяць. Наразі він продав доступ 102 людям.

Зазвичай під час своїх трансляцій Інза працює, їсть, сидить за комп'ютером, медитує, танцює і спить.

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