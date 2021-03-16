На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США запустили додаток з голосовими повідомленнями: чим він відрізняється від Clubhouse
-
- 1
Стартап з Сан-Франциско розробив соціальну мережу Swell, де можна відправляти лише аудіоповідомлення. Користувачі можуть публікувати записи тривалістю до п'яти хвилин.
Генеральний директор старпата Swell Судха Варадараджан назвала додаток спробою "демократизувати" створення аудіоконтенту без спеціального обладнання, повідомляє TechCrunch.
І ще: Голосову соцмережу Clubhouse заблокували уже дві країни
На відміну від Clubhouse, у Swell не можна спілкуватися в режимі реального часу. Варадараджан вважає, що такий формат покращує якість бесіди. "Люди дійсно думають про те, що вони збираються сказати", – уточнила вона.
Користувачі можуть публікувати аудіозаписи з супровідним зображенням і посиланнями, а інші – переглядати, прослуховувати і залишати аудіовідповіді. Додаток також підтримує групові чати і особисті бесіди.
Читайте також: З'явилося розширення для Chrome, яке сподобається усім любителям чипсів
-
12:59У США запустили додаток з голосовими повідомленнями: чим він відрізняється від Clubhouse
-
12:44Названі несподівані причини появи лупи
-
12:18У небі над Альпами помітили загадкові кола: фотофакт
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
11:17Родом з 70-х: Opel готує свою найнезвичайнішу модель
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:48Надя Дорофєєва спокусила підписників новим ефектним образом
-
10:20У Японії створили їстівні склянки для пива: з якими смаками доступні чашки
-
09:49В інтернеті показали, яким буде перший смартфон від Tesla: фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
08:50Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар
-
08:24Кухарка з Італії розповіла, як приготувати ідеальні макарони
-
07:51Компанія Pagani продемонструвала, як звучить майбутній гіперкар Huayra R
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 15 березня
-
21:46Кодові слова: яким секретним ім'ям називають Єлизавету II
-
21:1716 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
20:16Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес прокоментували чутки про розрив стосунків
-
19:44Діджей з Казахстану отримав Греммі за ремікс на відому пісню
-
19:18П'ять простих способів їсти менше солі
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:31Як виглядає наймодніше взуття цієї весни (фото)
-
18:17Гороскоп на 16 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей