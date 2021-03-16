У США запустили додаток з голосовими повідомленнями: чим він відрізняється від Clubhouse

Стартап з Сан-Франциско розробив соціальну мережу Swell, де можна відправляти лише аудіоповідомлення. Користувачі можуть публікувати записи тривалістю до п'яти хвилин.

Генеральний директор старпата Swell Судха Варадараджан назвала додаток спробою "демократизувати" створення аудіоконтенту без спеціального обладнання, повідомляє TechCrunch.

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На відміну від Clubhouse, у Swell не можна спілкуватися в режимі реального часу. Варадараджан вважає, що такий формат покращує якість бесіди. "Люди дійсно думають про те, що вони збираються сказати", – уточнила вона.

Користувачі можуть публікувати аудіозаписи з супровідним зображенням і посиланнями, а інші – переглядати, прослуховувати і залишати аудіовідповіді. Додаток також підтримує групові чати і особисті бесіди.

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