Голосову соцмережу Clubhouse заблокували уже дві країни

В Омані уряд заблокував популярний в останній час аудіододаток Clubhouse. Там заявляють, що програма не має дозволу на роботу в країні.

В Управлінні з регулювання телекомунікацій заявили, що подібні додатки для спілкування повинні отримувати дозвіл від влади. Водночас Оманська асоціація з прав людини стверджує, що уряд країни прийняв таке рішення слідом за китайським, авторитарну модель управління якого влада Омана намагається копіювати. Саме тому Clubhouse заблокували, адже в ньому громадяни могли без цензури обговорювати ситуацію в країні.

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Китай першим у світі заблокував додаток на початку лютого. Відомо, що в аудіочатах в ньому обговорювали ситуацію з Гонконгом, Тайванем, а також репресіями проти уйгурів.

Clubhouse – соцмережа, що складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse – можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.

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