Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Голосову соцмережу Clubhouse заблокували уже дві країни

  • 0
Clubhouse - фото 1
Clubhouse / popmech

В Омані уряд заблокував популярний в останній час аудіододаток Clubhouse. Там заявляють, що програма не має дозволу на роботу в країні.

В Управлінні з регулювання телекомунікацій заявили, що подібні додатки для спілкування повинні отримувати дозвіл від влади. Водночас Оманська асоціація з прав людини стверджує, що уряд країни прийняв таке рішення слідом за китайським, авторитарну модель управління якого влада Омана намагається копіювати. Саме тому Clubhouse заблокували, адже в ньому громадяни могли без цензури обговорювати ситуацію в країні.

І ще: З'явилося розширення для Chrome, яке сподобається усім любителям чипсів

Китай першим у світі заблокував додаток на початку лютого. Відомо, що в аудіочатах в ньому обговорювали ситуацію з Гонконгом, Тайванем, а також репресіями проти уйгурів.

Clubhouse – соцмережа, що складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse – можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.

Голосову соцмережу Clubhouse заблокували уже дві країни - фото 451521

Читайте також: Ваш пароль – л*йно: у Швеції плакати закликають задуматися про кібербезпеку

Джерело: reuters
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 327
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 березня, 14:15
  • 2083
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2860020
Загрузка...
Новини