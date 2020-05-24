У США запрацював сервіс, де самокати самі приїжджають до місця виклику

Американська компанія Tortoise відкрила в передмісті Атланти, США, сервіс оренди самокатів з дистанційним управлінням. Самокати самі приїжджають в точку виклику і так само самостійно виїжджають на підзарядку після завершення оренди.

Повідомляється, що самокати оснащені камерами, системами автоматичного і дистанційного керування, а також додатковими двома невеликими висувними колесами, завдяки яким самокат отримує стійкість при автономному русі.

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Зараз для оренди доступні 100 самокатів. Працює сервіс на території бізнес-парку Peachtree Cornersk, що на північ від Атланти. Якщо тестування технології та бізнес-показники виявляться успішними, стартап буде розширювати зону покриття.

Викликати самокат можна через спеціальний додаток. Після оформлення замовлення, оператор відправляє до замовника заряджений екземпляр, контролюючи через камеру швидкість і безпеку їзди. Після завершення оренди, самокат в автономному режимі повертається на базу, де проходить санобробку і стає на зарядку. Якщо самокат під час автономного руху чомусь впав або був кимось збитий, це відстежується через камеру і тоді до нього відправляється співробітник місцевої підтримки.

"Виграють від сервісу всі. Користувачам не потрібно шукати станції самокатів, які можуть бути порожніми або з розрядженою батареєю, гаджет може приїхати прямо до під'їзду, залишити його можна також, де завгодно. Влада задоволена, оскільки їй більше не потрібно наводити порядок на тротуарах. Нарешті, задоволена й група мексиканців, яка з Мехіко з допомогою консолей Xboxy керує замовленнями і всім самокатним парком", – говорить один із засновників сервісу, виходець з Uber Дмитро Шевеленко.

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