Mazda представила концепт геймерського суперкару RX-Vision GT3

До свого 100-річчя Mazda представила концептуальний гоночний болід RX-Vision GT3 Concept. На жаль, новинка не має фізичного втілення, а є лише віртуальним автомобілем для гри Gran Turismo. Авто створене за мотивами концепту Mazda RX-Vision, який презентували на автомобільному салоні в Токіо у 2015.

У своїй віртуальній GT3-версії автомобіль отримав всі атрибути гоночного боліда категорії Gran Turismo і відрізняється агресивнішою зовнішністю. Новинка отримала додаткові аеродинамічні елементи, серед яких є масивний регульований задній спойлер, передній сплітер і бічні "спідниці".

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Відповідно до технічних вимог цієї категорії гоночних болідів, автомобіль оснащений 4-роторним двигуном сімейства SKYACTIV-R і легким шасі з композитних матеріалів. Атмосферний мотор має об'єм 2,6 л. Він розвиває потужність 570 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм. Болід має "класичну" компоновку з двигуном попереду і провідними задніми колесами.

Щоб зайняти своє місце в кокпіті цього унікального суперкара необхідно мати приставку PlayStation 4, програмне забезпечення Gran Turismo Sport і доступ в інтернет.

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