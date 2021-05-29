У США запрацював новий сервіс для знайомства, де вибирати пару потрібно за допомогою мемів

У США з'явився сервіс для знайомств Schmooze, де пари підбираються на основі улюблених мемів. Засновниця додатку почала спілкуватися з майбутнім чоловіком завдяки схожому почуттю гумору. І вирішила придумати сервіс для знайомств, в основі якого – "алгоритм гумору".

Як повідомляє TechCrunch, Schmooze привернув інвестиції у 270 тисяч доларів від фонду Ulu Ventures й інших компаній. Додаток став набирати популярність завдяки просуванню в TikTok. Користувачі Schmooze вибирають меми за допомогою свайпа, потім програма підбирає пару. Також враховуються інтереси і сфера діяльності юзерів.

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Сервіс вже доступний на iOS і Android. Зараз Schmooze скачали понад 10 тисяч разів, завдяки додатку утворилося понад 90 тисяч пар. В програму щодня додаються по 200 мемів і жартів, а старі видаляються.

Schmooze створила Відья Мадхаван. Вона виросла і навчалася на інженера-механіка в Індії, після чого поступила в бізнес-школу Стенфорда. Одного разу дівчина написала десятьом незнайомцям з LinkedIn, щоб розібратися, чи варто вступати на аспірантуру в Каліфорнії. Лише з одним з них вона продовжила спілкування, причому майже всі їхні 200 повідомлень були наповнені жартами. У підсумку друг по переписці став чоловіком Відьї.

На думку Мадхаван, почуття гумору може звести людей, а багато представників покоління Z давно спілкуються за допомогою мемів.

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