Після двох років перерви: Blue Origin успішно запустила в космос туристичну ракету

Компанія американського підприємця й мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin вперше за майже два роки перерви успішно запустила туристичну ракету New Shepard в космос. На борту було шість пасажирів.

Ракету відправили в космос в межах туристичної місії NS-25. Цей запуск відбувся після успішної наукової місії без екіпажу в грудні 2023 року – першого польоту ракети після аварії, що сталася у вересні 2022 року. Про це пише CNN.

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New Shepard злетіла зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку. Ракета пронесла капсулу повз лінію Кармана – зону на висоті 100 кілометрів над поверхнею Землі, на якій, як вважається, починається космічний простір.

Загалом це вже сьомий політ Blue Origin у космос з екіпажем. На піку польоту пасажири пробули кілька хвилин у невагомості й побачили Землю з ілюмінаторів кабіни.

Зокрема, на борту туристичної ракети були:

співзасновник венчурного фонду Мейсон Енджел;

засновник французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн;

інженер-програміст і підприємець Кеннет Хесс;

бухгалтерка на пенсії Керол Шаллер;

авіатор Гопі Тхотакура;

капітан Повітряних сил США у відставці Ед Дуайт, якого у 1961 році тодішній президент Джон Кеннеді обрав першим в історії Сполучених Штатів темношкірим кандидатом в астронавти.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року туристична ракета компанії Джеффа Безоса Blue Origin, розроблена для швидкої подорожі до межі земної атмосфери та космосу, була успішно запущена в межах безпілотної наукової місії. Це був перший політ ракети після аварії, що сталася у вересні 2022 року.

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