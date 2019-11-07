Карпати стало засипати снігом: у мережі показали мальовничі фото

В Україні випав сніг в гірській місцевості. У Карпатах 7 листопада припорошило Піп Іван Чорногірський, і мальовничі кадри показали у Facebook.

Як говориться в публікації на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, о 7:45 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно і падав дрібний сніг. Температура повітря в цьому регіоні вранці сягнула 0 градусів. При цьому вітер був слабкий (тільки близько 3-4 метрів в секунду).

І ще: Осінь в Києві побила ще два температурних рекорди

У цей час в Європі – особливо у гірських районах – вже зафіксовані невеликі снігопади. Зокрема, в Альпах, на півночі Іспанії, на півдні Франції, в Шотландії і країнах Скандинавії.

Читайте також: Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах