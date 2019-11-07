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Карпати стало засипати снігом: у мережі показали мальовничі фото

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Карпати стало засипати снігом - фото 1
Карпати стало засипати снігом / ua.news

В Україні випав сніг в гірській місцевості. У Карпатах 7 листопада припорошило Піп Іван Чорногірський, і мальовничі кадри показали у Facebook.

Як говориться в публікації на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, о 7:45 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно і падав дрібний сніг. Температура повітря в цьому регіоні вранці сягнула 0 градусів. При цьому вітер був слабкий (тільки близько 3-4 метрів в секунду).

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У цей час в Європі – особливо у гірських районах – вже зафіксовані невеликі снігопади. Зокрема, в Альпах, на півночі Іспанії, на півдні Франції, в Шотландії і країнах Скандинавії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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