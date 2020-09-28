У США заборонять продавати солодощі поруч з касами у супермаркетах

У березні 2021 Берклі в Каліфорнії стане першим містом, де заборонено продавати солодощі поруч з касами у супермаркетах. Так міська адміністрація хоче боротися з імпульсивними покупками.

Власники магазинів не повинні сприймати це рішення як покарання. Чиновники вважають, що прибравши солодощі з каси, вони допоможуть містянам побороти шкідливу пристрасть.

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"Це не означає, що в магазині не може бути цих товарів. Ми просто говоримо, що вони не повинні лежати прямо на рівні очей дітей, поки батьки стоять у довгій черзі", – пояснюють у Раді міста.

Замість шкідливих солодощів магазинам пропонують розміщувати біля каси корисні продукти, щоб у людей вироблялися здорові звички.

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