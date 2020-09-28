Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У США заборонять продавати солодощі поруч з касами у супермаркетах

  • 23
У США заборонять продавати солодощі поруч з касами у супермаркетах - фото 1

У березні 2021 Берклі в Каліфорнії стане першим містом, де заборонено продавати солодощі поруч з касами у супермаркетах. Так міська адміністрація хоче боротися з імпульсивними покупками.

Власники магазинів не повинні сприймати це рішення як покарання. Чиновники вважають, що прибравши солодощі з каси, вони допоможуть містянам побороти шкідливу пристрасть.

І ще: Дизайнерка представила зручний тримач для шаурми і буріто

"Це не означає, що в магазині не може бути цих товарів. Ми просто говоримо, що вони не повинні лежати прямо на рівні очей дітей, поки батьки стоять у довгій черзі", – пояснюють у Раді міста.

Замість шкідливих солодощів магазинам пропонують розміщувати біля каси корисні продукти, щоб у людей вироблялися здорові звички.

У США заборонять продавати солодощі поруч з касами у супермаркетах - фото 427631

Читайте також: Кур'єр отримав 12 тисяч чайових від постійного клієнта: зворушливу реакцію зняли на відео

Джерело: nypost
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7939
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 207
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 10588
Загрузка...
Новини