Дизайнерка представила зручний тримач для шаурми і буріто

На платформі Kickstarter набрав популярність проєкт бруклінського стартапу – його засновниця винайшла тримач-термос для буріто, хоча і для шаурми він теж згодиться. Команда тільки недавно запустила збір коштів, але вже отримала 17 тисяч доларів з необхідних 10 тисяч.

Пристрій називається Burrito Pop, за допомогою нього буріто довше залишається теплим і не розвалюється в руках – все завдяки спеціальному механізму, який підіймає й опускає буріто. Таким чином вуличну їжу можна їсти хоч в машині, хоч над клавіатурою. Сам пристрій можна класти в мікрохвильовку і посудомийну машину.

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Ідея з чохлом для вуличної їжі прийшла дизайнерові Маделін Вудс. Все почалося у 2012 році, коли вона виявила, що їсти буріто чи шаурму набагато зручніше, якщо покласти їжу у звичайну чашку. У 2017 році Вудс зробила замальовку, найняла команду, і разом вони розробили Burrito Pop.

Замовити тримач можна за 36 доларів, його ближче до кінця року доставлять в будь-яку країну. Після збору коштів Burrito Pop буде коштувати 50 доларів.

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