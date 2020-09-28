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Коронавірус Карантин 1 вересня

Кур'єр отримав 12 тисяч чайових від постійного клієнта: зворушливу реакцію зняли на відео

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Кур'єр отримав 12 тисяч чайових від постійного клієнта: зворушливу реакцію зняли на відео - фото 1

У США 89-річному працівнику доставки піци Дерліну Ньюї постійний клієнт вручив 12 тисяч доларів чайових. Дивіться на відео, як відреагував пенсіонер.

Відзначається, що Дерлін, проживає в місті Рой, штат Юта, підробляв кур'єром, щоб мати додаткові кошти для оплати рахунків. Він працював 30 годин на тиждень.

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Його клієнт Карлос Вальдес вирішив розповісти історію про пенсіонера в мережі і зібрати гроші для нього. Хлопець публікував ролики з Дерліном у TikTok – кур'єр кожен раз передавав замовлення з фразою "Здрастуйте, ви хочете трохи піци?", яка дуже полюбилася підписникам Карлоса.

Після чергової доставки Вальдес оплатив замовлення і залишив кур'єру чайові у розмірі 12 тисяч доларів. Дерліна ошелешив і зворушив вчинок його клієнта.

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Джерело: today
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