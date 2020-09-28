Кур'єр отримав 12 тисяч чайових від постійного клієнта: зворушливу реакцію зняли на відео

У США 89-річному працівнику доставки піци Дерліну Ньюї постійний клієнт вручив 12 тисяч доларів чайових. Дивіться на відео, як відреагував пенсіонер.

Відзначається, що Дерлін, проживає в місті Рой, штат Юта, підробляв кур'єром, щоб мати додаткові кошти для оплати рахунків. Він працював 30 годин на тиждень.

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Його клієнт Карлос Вальдес вирішив розповісти історію про пенсіонера в мережі і зібрати гроші для нього. Хлопець публікував ролики з Дерліном у TikTok – кур'єр кожен раз передавав замовлення з фразою "Здрастуйте, ви хочете трохи піци?", яка дуже полюбилася підписникам Карлоса.

Після чергової доставки Вальдес оплатив замовлення і залишив кур'єру чайові у розмірі 12 тисяч доларів. Дерліна ошелешив і зворушив вчинок його клієнта.

89-year old Derlin Newey is a pizza delivery man who received a surprise delivery of his own today. A couple who got to know him from his pizza deliveries raised $12,000 to help him out. He had no idea. The full story runs tonight on @KSL5TV at 6. #ksltv #goodnews pic.twitter.com/Z83K5LTKPh — Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 22, 2020

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