У США заборонили пологовий туризм

Державний департамент США оприлюднив нові правила, які забороняють вагітним жінкам в'їжджати у країну для пологів. Правила, які націлені на придушення так званого пологового туризму, уже набули чинності. Відтак, "імміграційна лазівка", якою користувалися тисячі жінок зі всього світу, закрита.

Раніше діти, народжені іноземками у США, автоматично отримували громадянство країни. Цей закон неодноразово критикував президент США Дональд Трамп. Також президент не схвалював практику отримання візи у США на основі наявності інших американських родичів, відому як "ланцюгова міграція". Його адміністрація заявила, що нова політика щодо в'їзду вагітних необхідна для захисту національної безпеки та суспільної охорони здоров'я США.

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Відтепер вагітним жінкам, які хочуть отримати візу в США, треба буде довести, що у них є особлива причина для поїздок, крім пологів на території Сполучених Штатів. До останнього часу при оформленні віз жінки часто чесно заявляли про свої наміри народити і навіть показували підписані з лікарями і лікарнями договори.

Що в нових правилах?

Нові правила дозволять консульським співробітникам відмовляти у видачі візи іноземці, мета якої – народити у Сполучених Штатах. Державний департамент заявив, що індустрія пологового туризму також рясніє злочинною діяльністю, в тому числі міжнародними злочинними схемами.

Будуть посилені правила і для тих, хто бажає в'їхати до США для лікування. Заявники на отримання візи повинні тепер довести, що у них є "кошти і наміри" оплатити свої медичні витрати. А консульського співробітника доведеться переконувати, що вас є усі домовленості з лікарем, який займеться вашим лікуванням.

Вагітна жінка повинна буде довести вагому причину візиту до США

Скільки дітей приносить пологовий туризм?

За даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, у 2017 році іноземки народили в Сполучених Штатах близько 10 000 дітей (це – останній рік фіксації таких даних).

Для порівняння: у 2007-му на світ з'явилося 7800 іноземних немовлят, народжених у США.

А тим часом Центр імміграційних досліджень, який виступає за суворіші закони, оперує зовсім іншими цифрами. За період другої половини 2016 року – першої половини 2017 жінки, які відвідали США за тимчасовими туристичними візами, народили тут близько 33 000 дітей.

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