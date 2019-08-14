У США заборонили перевозити в літаках деякі моделі MacBook Pro

Брати деякі MacBook Pro в літак буде неможливо

Федеральне авіаційне управління (FAA) США заборонило перевозити в літаках деякі моделі ноутбуків Apple MacBook Pro. Заборона поширюється як на перевезення в багажі, так і в ручній поклажі.

Вона була введена після того, як компанія-виробник відкликала ці ноутбуки у зв'язку з небезпекою загоряння встановлених у них акумуляторів.

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FAA відомо про відкликання акумуляторів, які використовуються в деяких ноутбуках Apple MacBook Pro, – повідомив Reuters представник FAA.

Він додав, що управління "попередило авіакомпанії про відкликання".

Таке рішення прийняте через можливе займання ноутбуків

У червні компанія Apple заявила, що відкликає деякі 15-дюймові ноутбуки MacBook Pro, оскільки їхні батареї схильні до перегріву. Відкликанню підлягають комп'ютери, продані у період з вересня 2015 року по лютий 2017 року.

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