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Аналітики упевнені, що Apple покаже гнучкий iPad у 2021 році

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Гнучкий iPad може з'явитися незабаром - фото 1
Гнучкий iPad може з'явитися незабаром

Компанія Apple ще не анонсувала випуск гнучких пристроїв, але в інтернет вже просочилася перша інформація про майбутню новинку бренду з гнучким дисплеєм. Примітно, що аналітики переконані, що першим гаджетом буде не iPhone.

За даними аналітичної компанії UBS, перший гнучкий пристрій Apple дебютує у 2021 році. Імовірно це буде планшет лінійки iPad, і лише пізніше компанія "зігне" і нову модель iPhone.

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Раніше Apple зареєструвала кілька патентних заявок, пов'язаних з технологіями гнучких пристроїв. У травні вона отримала патент на захисне покриття та дисплей для електронного пристрою. Супутні ескізи демонструють схожий на планшет гаджет, здатний згинатися як книга.

Патентне зображення Apple - фото 346300
Патентне зображення Apple

Згідно з опитуваннями користувачів, у покупці гнучких гаджетів зацікавлені до 34% респондентів, 72% з яких вважають, що новинки Apple з гнучкими дисплеями можуть вплинути на їхнє рішення купити пристрій саме цього бренду.

Компанія Apple витік не прокоментувала, можлива дата анонсу та ціна майбутніх новинок не оголошені.

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Джерело: businessinsider
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