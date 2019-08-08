Прикрутили гайки: Apple забороняє користувачам змінювати акумулятори iPhone самостійно

Політика Apple щодо ремонту iPhone вже неодноразово піддавалася критиці з боку користувачів. Утім, це не зупиняє спроби корпорації зобов'язати покупців звертатися тільки в фірмові сервісні центри.

Новим об'єктом "атаки" стали акумулятори популярної лінійки смартфонів, самостійна заміна яких тепер може обернутися для власника неприємним сюрпризом.

І ще: Аналітики упевнені, що Apple покаже гнучкий iPad у 2021 році

Таке блокування виявило видання iFixit, відоме своїми регулярними розбірками популярних смартфонів і гаджетів. Блокуванню піддаються акумулятори, в яких немає мікроконтролера Texas Instruments з унікальним ключем аутентифікації.

Смартфони, на яких сталося блокування акумулятора, не показують кількості циклів перезарядки, максимальну місткість та пікову продуктивність. Замість цього в пункті меню "Акумулятор" відображається попередження про необхідність ремонту iPhone в авторизованому сервісному центрі Apple.

Подібна ситуація, за даними джерела, спостерігається на iPhone XR, iPhone XS і iPhone XS Max, що працюють під управлінням iOS 12 або бета-версії iOS 13. Починаючи з iOS 10 Apple почала блокувати доступ до інформації про стан акумулятора для більшості додатків з App Store.

Самостійна заміна на оригінальний акумулятор з "донорського" пристрою також не виправить помилки, оскільки ремонт повинен здійснюватися винятково за допомогою спеціального обладнання в офіційних сервісних центрах компанії. За словами експертів, Apple прив'язує серійні номери акумуляторів до iPhone ще на етапі виробництва. Єдиний спосіб не отримувати сповіщень про необхідність ремонту – звертатися винятково до авторизованих сервісних центрів.

Apple опублікований фахівцями iFixit звіт не прокоментувала.

Читайте також: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10