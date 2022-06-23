Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України: у Польщі стартує веломарафон

  • 14
У Польщі пройде велопробіг на підтримку українських рятувальників - фото 1
У Польщі пройде велопробіг на підтримку українських рятувальників

По всьому світу продовжують допомагати українцям протистояти російській агресії. З цією метою у Польщі організували веломарафон.

23 червня у Польщі стартував Благодійний веломарафон. Про це розповіли у ДСНС України. Зауважимо, що гасло цієї акції – "500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України".

Це цікаво: Від довіри і до ненависті: як українці ставляться до президентів інших країн

Мета цього забігу – допомогти рятувальникам в Україні. Сам велопробіг візьме свій початок у Вроцлаві. Його проміжковими пунктами стануть низка підрозділів Державної пожежної служби Польщі. Мовиться про щонайменше 30 таких зупинок.

Сам маршрут пролягає через 8 воєводств Польщі. А його загальна протяжність – 750 кілометрів. Зауважимо, що це найдовший від часу подібних заходів маршрут.

Це цікаво: в ультрамарафоні беруть участь також восьмеро наших рятувальників. Мовиться про українців з Львівської, Рівненської, а також Харківської областей.

500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України: у Польщі стартує веломарафон - фото 508101

Дякуємо вам, наші польські побратими, за міцне плече підтримки та відчуття пожежного братерства, – кажуть у ДСНС.

Ми ж вам нагадуємо, що зараз надзвичайно важливо донатити на ЗСУ. Підтримуйте наших військових, адже кожна гривня дозволяє наблизити нас до перемоги над росіянами.

Читайте також: У якому стані український бізнес зараз: результати опитування

пропозиції партнерів
Новини