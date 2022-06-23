500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України: у Польщі стартує веломарафон

По всьому світу продовжують допомагати українцям протистояти російській агресії. З цією метою у Польщі організували веломарафон.

23 червня у Польщі стартував Благодійний веломарафон. Про це розповіли у ДСНС України. Зауважимо, що гасло цієї акції – "500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України".

Це цікаво: Від довіри і до ненависті: як українці ставляться до президентів інших країн

Мета цього забігу – допомогти рятувальникам в Україні. Сам велопробіг візьме свій початок у Вроцлаві. Його проміжковими пунктами стануть низка підрозділів Державної пожежної служби Польщі. Мовиться про щонайменше 30 таких зупинок.

Сам маршрут пролягає через 8 воєводств Польщі. А його загальна протяжність – 750 кілометрів. Зауважимо, що це найдовший від часу подібних заходів маршрут.

Це цікаво: в ультрамарафоні беруть участь також восьмеро наших рятувальників. Мовиться про українців з Львівської, Рівненської, а також Харківської областей.

Дякуємо вам, наші польські побратими, за міцне плече підтримки та відчуття пожежного братерства, – кажуть у ДСНС.

Ми ж вам нагадуємо, що зараз надзвичайно важливо донатити на ЗСУ. Підтримуйте наших військових, адже кожна гривня дозволяє наблизити нас до перемоги над росіянами.

Читайте також: У якому стані український бізнес зараз: результати опитування