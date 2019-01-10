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У США за речі Елвіса Преслі виручили шалену суму

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Елвіс Преслі - фото 1
Елвіс Преслі / billboard

В Америці на аукціоні розпродали особисті речі і прикраси відомого музиканта Елвіса Преслі. Аукціон ініціювали спадкоємці співака.

Головним лотом, який продали найдорожче, стала червона вельветова сорочка співака. Відомо, що в ній Елвіс виступав у рідному місті Тупело в 1956 році. Сорочку купили за кругленьку суму у 37,5 тисячі доларів.

І ще: На аукціоні в США продали перший випуск журналу Playboy

Торги провели в маєтку Грейсленд у Мемфісі до дня народження Елвіса.

Маєток Грейсленд у Мемфісі - фото 300192
Маєток Грейсленд у Мемфісі

За трохи меншу суму – 30 тисяч доларів– продали золоте кільце з діамантами, що колись належало Елвісу. Його музикант часто носив на концертах, а потім подарував батькові.

Крім цього, на аукціоні з молотка пішло кільце Преслі, яке він подарував колезі по сцені Джону Самнеру. Воно обійшлося покупцеві у 22,5 тисячі доларів.

Більш ніж у 10 тисяч доларів оцінили лижну куртку співака і афішу фільму "Люби мене ніжно". У 1956 році музикант зіграв в цій картині головну роль.

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Джерело: ctvnews
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