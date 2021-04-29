На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США з молотка пустять найстарший у світі віскі: яка у нього витримка
-
- 17
На аукціон у США виставили пляшку унікального та найстарішого віскі у світі. Вуглецевий аналіз показав, що напій був дистильований у період між Війною за незалежність (1775-1783 рр.) і Повстанням через віскі (1791 рік), але розлитий по пляшках через майже сторіччя.
Після періоду витримки у дубовій бочці він кілька десятиліть зберігався у великих скляних півсферах до розливу в пляшки, пише Barrons.
Це цікаво: У США випустили постапокаліптичне пиво зі смаком випаленої землі
Гравірування на пляшці Old Ingledew показує, що вона була виготовлена торговцями Evans & Ragland в Ла-Гранжі, штат Джорджія. Згідно з дослідженнями працівників аукціонного дому Skinner, Evans & Ragland були бакалійника і торговцями у період з 1860-х по 1870-і роки, і дизайн пляшки відповідає тому часу. Перший власник пляшки вважав, що розлив зроблений до 1865 року.
Пляшка Old Ingledew, яка виставлена на аукціон, походить з колекції знаменитого американського підприємця, фінансиста і банкіра Джона Моргана. Він у кінці XIX століття контролював будівництво залізниць, брав участь у створенні найбільшої сталеливарної компанії US Steel, електротехнічної фірми "Дженерал електрик", фінансував пасажирські перевезення в Атлантиці та давав гроші на експерименти Николі Теслі. Він був завзятим колекціонером. Крім алкоголю, збирав витвори мистецтва та дорогоцінні камені, які після смерті Моргана передали Музею Метрополітен і Американському музею природної історії в Нью-Йорку.
Морган купив 3 пляшки Old Ingledew і зберігав їх в особистому підвалі. Після його смерті син бізнесмена, Джек Пірпонт Морган, подарував по одній пляшці політику Джеймсу Бірнсу, Франкліну Д. Рузвельту – далекому родичу Моргана – і Гаррі С. Трумену на Різдво. До наших днів збереглася лише 1, яка належала Бірнсу. Пляшка зберігалася у його друга Френсіса Дрейка.
Для вживання, віскі, скоріше за все, непридатний. Однак як історична реліквія і цінний артефакт, пляшка з найстарішим віскі вже привернула увагу колекціонерів. Її стартова ціна становить 40 тисяч доларів, однак аукціонний дім розраховує на ажіотаж і зростання ціни під час торгів.
Повстання через віскі, або як його ще називають "Повстання віскі", почалося у 1791 році за президента Джорджа Вашингтона. Його підняли фермери, які не бажали платити новий податок на алкоголь, який був частиною програми міністра фінансів Олександра Гамільтона з виплати внутрішнього боргу. Фермери звикли переганяти надлишки зерна в алкоголь та сприйняли новий податок як наступ на їхні громадянські права.
Близько півтисячі людей напали на будинок податкового інспектора Джона Невілла в Пенсільванії, а коли він застрелив одного з мітингувальників, то спалили будинок дотла. Самого Невілла взяли у полон, однак йому вдалося втекти. Ще одного податківця – Роберта Джонсона, облили смолою й обваляти в пір'ї. Повстання закінчилося, коли Вашингтон відправив у штат 15 тисяч озброєних військових. Сам податок був скасований після того, як Республіканська партія Томаса Джефферсона, що протистояла Федералістській партії Олександра Гамільтона, прийшла до влади у 1800 році.
Читайте також: Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина
-
21:48Послухайте, як звучить Toyota Corolla з двигуном на водневому паливі: відео
-
21:1730 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Популярний блогер розібрав Black Shark 4: що криється всередині ігрового смартфона
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
-
19:52Чому не варто використовувати штучні барвники для крашанок
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:43У США з молотка пустять найстарший у світі віскі: яка у нього витримка
-
19:22Інсайдер розповів, що саме принц Вільям ніколи не зможе вибачити Меган Маркл
-
19:12Італієць 30 років мешкав на безлюдному острові: тепер його виселяють з нього
-
18:47Мартін Скорсезе пройшов б'юті-вікторину своєї доньки: його знання відверто вражають
-
18:18Гороскоп на 30 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Який день тижня найкращий для сексу?
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
17:24Катерина Кухар у бікіні показала стрункі ніжки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:11Converse відчинив віртуальний магазин на сміттєвому острові у Тихому океані
-
16:55Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати
-
16:42Тенісист Роджер Федерер продасть свої речі на благодійному аукціоні
-
16:21Як приготувати незрівнянну паску-краффін: рецепт з відео
-
16:09Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували 10 річницю шлюбу: милі фото
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
15:31Рідкісний електричний суперкар Mercedes-Benz SLS пустять з молотка: його ціна шокує
-
15:14Дружина Позитива у відвертому відео підтвердила чутки про розлучення
-
14:49У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони
-
14:20Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
16:30Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
-
14:30Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи
-
12:15Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня
-
00:36Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу
- 25 квітня
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)