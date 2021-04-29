У США з молотка пустять найстарший у світі віскі: яка у нього витримка

На аукціон у США виставили пляшку унікального та найстарішого віскі у світі. Вуглецевий аналіз показав, що напій був дистильований у період між Війною за незалежність (1775-1783 рр.) і Повстанням через віскі (1791 рік), але розлитий по пляшках через майже сторіччя.

Після періоду витримки у дубовій бочці він кілька десятиліть зберігався у великих скляних півсферах до розливу в пляшки, пише Barrons.

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Гравірування на пляшці Old Ingledew показує, що вона була виготовлена торговцями Evans & Ragland в Ла-Гранжі, штат Джорджія. Згідно з дослідженнями працівників аукціонного дому Skinner, Evans & Ragland були бакалійника і торговцями у період з 1860-х по 1870-і роки, і дизайн пляшки відповідає тому часу. Перший власник пляшки вважав, що розлив зроблений до 1865 року.

Пляшка Old Ingledew, яка виставлена ​​на аукціон, походить з колекції знаменитого американського підприємця, фінансиста і банкіра Джона Моргана. Він у кінці XIX століття контролював будівництво залізниць, брав участь у створенні найбільшої сталеливарної компанії US Steel, електротехнічної фірми "Дженерал електрик", фінансував пасажирські перевезення в Атлантиці та давав гроші на експерименти Николі Теслі. Він був завзятим колекціонером. Крім алкоголю, збирав витвори мистецтва та дорогоцінні камені, які після смерті Моргана передали Музею Метрополітен і Американському музею природної історії в Нью-Йорку.

Морган купив 3 пляшки Old Ingledew і зберігав їх в особистому підвалі. Після його смерті син бізнесмена, Джек Пірпонт Морган, подарував по одній пляшці політику Джеймсу Бірнсу, Франкліну Д. Рузвельту – далекому родичу Моргана – і Гаррі С. Трумену на Різдво. До наших днів збереглася лише 1, яка належала Бірнсу. Пляшка зберігалася у його друга Френсіса Дрейка.

Для вживання, віскі, скоріше за все, непридатний. Однак як історична реліквія і цінний артефакт, пляшка з найстарішим віскі вже привернула увагу колекціонерів. Її стартова ціна становить 40 тисяч доларів, однак аукціонний дім розраховує на ажіотаж і зростання ціни під час торгів.

Повстання через віскі, або як його ще називають "Повстання віскі", почалося у 1791 році за президента Джорджа Вашингтона. Його підняли фермери, які не бажали платити новий податок на алкоголь, який був частиною програми міністра фінансів Олександра Гамільтона з виплати внутрішнього боргу. Фермери звикли переганяти надлишки зерна в алкоголь та сприйняли новий податок як наступ на їхні громадянські права.

Близько півтисячі людей напали на будинок податкового інспектора Джона Невілла в Пенсільванії, а коли він застрелив одного з мітингувальників, то спалили будинок дотла. Самого Невілла взяли у полон, однак йому вдалося втекти. Ще одного податківця – Роберта Джонсона, облили смолою й обваляти в пір'ї. Повстання закінчилося, коли Вашингтон відправив у штат 15 тисяч озброєних військових. Сам податок був скасований після того, як Республіканська партія Томаса Джефферсона, що протистояла Федералістській партії Олександра Гамільтона, прийшла до влади у 1800 році.

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