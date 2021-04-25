У США випустили постапокаліптичне пиво зі смаком випаленої землі

Американська пивоварня New Belgium випустила пиво під назвою "Torched Earth" ("Випалена земля"). Воно каламутне, крохмалисте й пахне димом. Творці запевняють, що саме таке пиво питимуть люди, якщо не зупинять кліматичну кризу.

Ентузіасти кажуть, що алкогольний напій варитимуть не з традиційних інгредієнтів, а з тих, що залишаться в розпорядженні пивоварів, якщо глобальне потепління "уб'є" хміль, ячмінь і солод. Доведеться робити пиво з листя кульбаби, забрудненої димом води і зернових, стійких до посухи – проса і гречки, пише Thrillist.

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"Якщо криза продовжиться, то звична сировина стане набагато дорожчою", – кажуть творці "Torched Earth". У самій компанії вже розробили план зниження викидів від виробництва і закликають всіх наслідувати їхній приклад.

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