У США вперше надрукували на принтері титанові колеса

Американський виробник дисків HRE Wheels і компанія GE Additive, що спеціалізується на випуску промислових 3D-принтерів і обладнання для адитивного нарощування, представили перші у світі надруковані титанові колеса.

Вони складаються з п'яти секцій, закріплених на вуглепластиковому ободі. Діаметр експериментальних коліс – 20 і 21 дюйм.

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Для створення дисків, які отримали назву HRE3D +, використовувалися два принтери виробництва шведської фірми Arcam. Вони працюють за технологією електронно-променевої плавки (Electron Beam Melting) – створюють фінальну деталь з титанового порошку, який розплавляється у вакуумній камері за заданим у програмі шаблоні. Таке рішення дозволяє добитися більш ефективного використання сировини, а одержувані деталі не вимагають подальшої температурної обробки, і в міцності їх можна порівняти з кованими виробами.

Титанові колеса надрукували на принтері / motor

При створенні колеса з цільного блоку алюмінію витрачається близько 80 відсотків сировини. У випадку з методом електронно-променевої плавки це показник становить всього п'ять відсотків.

Титанові колеса надрукували на принтері / motor

Деталі з 3D-принтера обробляються на верстатах з ЧПУ, вручну поліруються й очищаються від надлишків порошку та масел. Збирають колеса також вручну: п'ять секцій кріплять до карбонового обода за допомогою титанових болтів. За словами інженерів HRE Wheels, щось подібне неможливо створити, використовуючи традиційні методи виробництва.

Титанові колеса надрукували на принтері / motor

Титанові колеса надрукували на принтері / motor

Влітку німецьке ательє ABT Sportsline представило лімітовану серію колісних дисків для купе Audi RS5 і універсала RS4 Avant. Вони отримали назву ABT Aerowheel і аеродинамічний щиток з вуглепластику. Ціна комплекту склала 11 690 євро.

Титанові колеса надрукували на принтері / motor

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