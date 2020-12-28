Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

44-річна мати двох дітей з графства Кент перенесла довгий ковід. Так називають коронавірусну інфекцію, симптоми якої не зникають через тижні та місяці після офіційного одужання. Але на цьому все не закінчилося. Розповідаємо, чим усе закінчилося.

Близько 10% жертв COVID-19 стикаються з тривалими неприємними симптомами, які зберігаються протягом багатьох тижнів та навіть місяців після того, як два поспіль тести на коронавірус показують негативний результат, і людина офіційно вважається здоровою. Мати двох дітей Сара Гов'єр з графства Кент заразилася на COVID-19 у травні й тоді ж втратила нюх. Втрата запахів і смаку вважається одним з характерних ознак інфікування коронавірусом.

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Сара Гов'єр поділилася своїми відчуттями після коронавірусу

До захворювання жінка обожнювала смак м'яса, насолоджувалася запахом квіткових різновидів мила або парфумів, вибирала за ароматом зубні пасти, але найбільше їй подобався запах свіжої кави – її улюбленого напою. І ось тепер вона вже протягом багатьох місяців не може його вдихати, причому запах не зник повністю, але змінився на щось вкрай неприємне. Жінка навіть організувала групу підтримки у соціальній мережі фейсбук, де такі ж жертви коронавірусу, як і вона сама, діляться своїми переживаннями, теоріями та розповідають історії про незвичайні зміни смаку.



У жінки змінилися усі аромати та смаки

У мене не просто зникла здатність сприймати запахи, а одні аромати прийшли на зміну іншим, – розповідає Сара. – Тепер кава на смак і запах нагадує бензин, і я чищу зуби чимось, що пахне для мене, наче машинне мастило. Спочатку все було добре, але згодом сприйняття запахів порушилося. Особливо неприємно пахнуть часник і цибуля. Навіть не можу передати словами, наскільки це огидно. А оскільки ці продукти входять у рецепт практично кожної кулінарної страви, то для мене процес приготування їжі став дуже болісним, – розповідає вона.

Такого ми від коронавірусу не очікували, будемо відвертими.

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