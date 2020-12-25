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Німкені розробили кумедну настільну гру, присвячену коронавірусу
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Четверо сестер Швадерлапп з Вісбадену створили власну настільну гру "Корона" і присвятили її коронавірусу. У грі можуть брати участь одночасно до чотирьох людей. Розповідаємо, яка суть гри та чому вона приречена на успіх!
Головне завдання гравців – придбати усі продукти зі списку покупок для літнього сусіда. Переможцем вважається той учасник, який доставить товари за призначенням.
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Зустріч з вірусом, що відправляє гравця на карантин, дефіцит туалетного паперу, макаронів та інших товарів – ось перешкоди, з якими можуть зіткнутися гравці.
"Головний принцип гри – солідарність", – говорить 20-річна Сара, одна з авторів "Корони".
Дівчата стежили за новинами та поступово додавали нові елементи у гру. Батько сестер вражений грою і вирішив зробити комерційний проєкт. Він найняв художника, який розробив дизайн гри. Зараз сім'я продала 2 тисячі примірників "Корони". Також їм вдалося підписати контракт з магазином іграшок.
Ми ж вважаємо гру дуже милим подарунком напередодні новорічних свят!
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