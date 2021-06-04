У США виступ кандидата в мери Альбукерке перервав дрон з фалоімітатором: кумедне відео

Під час промови над кандидатом пролетів дрон з фалоімітатором

У США дрон з прикріпленою до нього секс-іграшкою перервав виступ шерифа округу Берналільо (штат Нью-Мексико) Мануеля Гонсалеса. Він, до слова, висувається у мери Альбукерке.

Як повідомляє Associated Press, дрон наблизився до кандидата, коли той зі сцени відповідав на питання виборців на передвиборчому заході. Глава івент-центру, де все відбувалося, схопив безпілотник, і тоді до нього підбіг 20-річний власник пристрою Каелан Дрейер.

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Чоловік безрезультатно намагався відібрати дрон, а потім почав розмахувати кулаком у бік Гонсалеса і назвав кандидата тираном. Дрейер вдарив шерифа по руках, після чого його затримали.

Власника дрона звинуватили у дрібному хуліганстві й опорі офіцерові. Свої дії Дрейер пояснив тим, що був незадоволений одним з відповідей Гонсалеса.

Кандидат у мери припустив, що його виступ хотів зірвати конкурент, чинний глава місцевої адміністрації Тім Келлер. Однак як Келлер, так і Дрейер це заперечують.

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