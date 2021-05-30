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Голий політик помочився у чашку під час онлайн-засідання парламенту

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Вільям Амос - фото 1
Вільям Амос / timesofindia

Канадський політик Вільям Амос під час відеозасідання парламенту помочився в чашку. При цьому депутат був абсолютно голим.

Представник муніципалітету Понтьяк в провінції Квебек в Канаді Вільям Амос справив нужду під час проведення онлайн-засідання парламенту країни. Як пише CNN, чиновник уже встиг вибачитися за свою поведінку і заявив, що це сталося випадково.

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"Я глибоко збентежений своїми діями і тим стражданням, яке вони могли заподіяти будь-кому, хто був їх свідком", – вибачився пізніше політик. Амос назвав подію "неприйнятною", але при цьому "випадковою". Також чоловік заявив, що змушений "звернутися по допомогу", проте не пояснив, за якою саме.

Додамо, що це не єдиний голий інцидент Вільяма. У квітні Амос привернув увагу, взявши участь голим у відеоконференції з депутатами. Тоді парламентарій заявив, що не встиг переодягтися після пробіжки і пообіцяв, що подібного більше не повториться.

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