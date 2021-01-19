У США виставили на торги незвичайні 20 доларів, стартова ціна яких від $57 тисяч

Американський аукціонний дім Heritage Auctions виставив на торги 20-доларову купюру з наклейкою від банана. Вартість банкноти стартує з позначки у 57 тисяч доларів.

Цінність купюри полягає у наклейці від банана від постачальника фруктів Del Monte, яка потрапила на гроші у момент виготовлення. На наклейці був видрукуваний серійний номер, а також була поставлена ​​печатка Казначейства США.

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Експерти відзначають, що купюра Del Monte унікальна, оскільки наклейка постачальника фруктів збереглася, а також виділяється не тільки яскравим кольором, але й на дотик.

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