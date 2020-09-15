У США виставили на продаж раритетний лімузин американського президента

На американському сайті з продажу ретроавтомобілів пропонують придбати лімузин Lincoln. На розкішному авто 50-х років їздив президента США Гаррі Трумен.

Коли Гаррі Трумен був обраний президентом США, Білий дім мав намір взяти в оренду 10 лімузинів і звернувся з цією пропозицією в концерн General Motors. Але у GM відмовилися, а замовлення дісталося конкурентам з Ford. Для послуг адміністрації президента було підготовлено 10 лімузинів Lincoln Cosmopolitan. У створенні цих ексклюзивних автомобілів брали участь кузовне ательє Henney і фірма Hess & Eisenhardt, яка відповідала за доопрацювання для забезпечення безпеки.

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Зокрема, майстри Henney збільшили базу стандартного седана Cosmopolitan з 3175 до 3683 мм, в результаті чого довжина лімузина склала 6096 мм. Маса машини перевищувала 2,7 тонни. Під капотом машини розташовувався 152-сильний мотор V8, що працює в парі з 4-ступінчастим "автоматом".

Представлений на продаж екземпляр Lincoln Cosmopolitan 1950 використовувався Труменом при його відвідуванні Нью-Йорка. Автомобіль пройшов повну реставрацію у 1990 році і до 2001 року перебував в експозиції музею у Флориді.

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