Cadillac перетворив компактний позашляховик у шестидверний лімузин

Американська марка Cadillac має намір приєднатися до виробників лімузинів. У мережі з'явилися фотографії прототипу, який виглядає як розтягнутий кросовер Cadillac XT5 з шістьма дверима. Судячи з усього, компанія вивела на випробування ранній прототип майбутнього лімузина.

Як видно з кадрів, інженери Cadillac істотно збільшили колісну базу кросовера XT5, а між передніми і задніми дверима встановили третю пару дверей. Виглядає це трохи дивно, але у "товарного" лімузина на цьому місці буде стандартний металевий каркас. Та й не обов'язково, що виробничий зразок буде виглядати як довгий XT5.

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У рух його приводить стандартний 2,0-літровий чотирициліндровий турбомотор Cadillac XT5, що видає 241 к.с. і 350 Нм крутного моменту.

Цікаво, що дивний прототип з'явився на дорогах після виходу оновленої версії кросовера XT5 2020 року, для якого компанія приготувала пакет ZR3. Він передбачає трирічну заводську гарантію на автомобіль і може зацікавити власників автопарків або прокатних служб.

Чи з'явиться у шестидверного концепту товарна версія, поки невідомо. Але якщо все ж Cadillac вирішить відвоювати частину клієнтів в інших виробників лімузинів, на ринку новинку варто очікувати не раніше 2023 року.

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