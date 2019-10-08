У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну

У Сполучених Штатах Америки виростили гарбуз вагою з невеликий автомобіль. Дивіться, як він виглядає!

У штаті Коннектикут під час традиційного фестивалю Topsfield Fair представили гігантський гарбуз. Його виростив місцевий житель на ім'я Алекс Ноель.

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This giant pumpkin, weighing in at nearly 2,300 pounds, just set a new local record at the Topsfield Fair in Massachusetts https://t.co/zIiZcFdziP pic.twitter.com/8KgEFI55gU — CNN (@CNN) October 8, 2019

Американець встановив місцевий рекорд з плодом вагою 1040,7 кілограма, або 2294,5 фунта. Як порівняння на конкурсі використовували вагу одного з найлегших автомобілів. За перемогу в американському конкурсі Ноель отримав приз у розмірі 8,5 тисячі доларів.

А от у Книгу рекордів Гіннеса потрапив гарбуз із Бельгії, який важить майже на 150 кг більше за американський: 1190,4 кілограма.

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