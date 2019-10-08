Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну

  • 47
Гарбуз - фото 1
Гарбуз / cnn

У Сполучених Штатах Америки виростили гарбуз вагою з невеликий автомобіль. Дивіться, як він виглядає!

У штаті Коннектикут під час традиційного фестивалю Topsfield Fair представили гігантський гарбуз. Його виростив місцевий житель на ім'я Алекс Ноель.

До речі: Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото

Американець встановив місцевий рекорд з плодом вагою 1040,7 кілограма, або 2294,5 фунта. Як порівняння на конкурсі використовували вагу одного з найлегших автомобілів. За перемогу в американському конкурсі Ноель отримав приз у розмірі 8,5 тисячі доларів.

А от у Книгу рекордів Гіннеса потрапив гарбуз із Бельгії, який важить майже на 150 кг більше за американський: 1190,4 кілограма.

У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну - фото 360417

У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну - фото 360418

У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну - фото 360419

У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну - фото 360420

У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну - фото 360421

Читайте також: Вагомі причини щодня їсти насіння гарбуза

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
  • 05 жовтня, 21:22
  • 11052
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 893
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • Вчора, 16:21
  • 1182
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне