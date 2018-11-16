У США випустили захищений смартфон з сапфіровим дисплеєм

Компанія Kyocera випустила захищений смартфон DuraForce PRO 2, який отримав 5-дюймовий екран, захищений сапфіровим склом. Новинка буде продаватися в магазинах оператора Verizon.

Kyocera DuraForce Pro 2 отримав 5-дюймовий екран Sapphire Shield Display з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів, який стійкий до подряпин. Повідомляється про "восьмиядерний процесор", 4 ГБ оперативної і як мінімум 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Смартфон DuraForce Pro 2 отримав три камери: ширококутну задню камеру, яку позиціонують як 4К, також є основна задня камера на 13 мм і 5-мегапіксельна фронтальна камера. У гаджеті є батарея 3240 мАг, вона сертифікована IP68 як водонепроникна і пилонепроникна.

Завдяки своїй міцності Kyocera DuraForce Pro 2 значно товстіший і важчий за звичайний смартфон. Розмір 150,2х73,4х13,5 мм і вагою 243 грам. Заряджається гаджет через USB-C.

Також телефон сертифікований за стандартом Military Standard 810G для захисту від крапель, пилу, ударів і екстремальних температур. Він працює на Android Oreo. Kyocera DuraForce Pro 2 доступний у оператора Verizon за ціною 444 доларів за версію на 64 ГБ.

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