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Мобільний процесор Snapdragon 8150 установив рекорд продуктивності

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Новий процесор Snapdragon ще продуктивніший - фото 1
Новий процесор Snapdragon ще продуктивніший / Itc

Флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8150 ще до офіційного анонсу продовжує з'являтися на сторінках бенчмарків, показуючи вражаючу продуктивність.

Після тестування у Geekbench новинка продемонструвала несподівано високий результат і в AnTuTu.

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За результатами випробувань у популярному синтетичному тесті майбутній наступник Snapdragon 845 зміг набрати приголомшливі 362 292 бали, ставши першим CPU, який подолав планку у 360 000 пунктів під управлінням операційної системи Android. Абсолютним же рекордсменом серед мобільних рішень, як і раніше, залишається Apple A12X Bionic з рекордним досягненням – понад 560 000 очок.

Мобільний процесор Snapdragon 8150 установив рекорд продуктивності - фото 288982

Максимальним досягненням серії смартфонів Huawei Mate 20, обладнаних процесором Kirin 980, стала цифра у 311 840 балів, а найвищий показник, який отримав пристрій на базі Qualcomm Snapdragon 845, утримується ігровим смартфоном Black Shark від Xiaomi – 301 757 балів.

У результаті Snapdragon 8150 забезпечив неназваному тестовому гаджету 20-відсотковий приріст продуктивності у порівнянні з топовими смартфонами, які вже вийшли на ринок.

Передбачається, що 7-нм процесор буде виконаний за трикластерною схемою, подібною до анонсованого нещодавно Samsung Exynos 9820. Одне високопродуктивне ядро ​​отримає частоту 2,84 ГГц, три багатозадачних – 2,4 ГГц і чотири енергоефективних – 1,78 ГГц. З чуток, новий чипсет оснастять графічним прискорювачем Adreno 640, який на 20 відсотків перевищує попередню модель – Adreno 630.

Анонс Snapdragon 8150 може відбутися до кінця цього року.

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Джерело: gizmochina
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